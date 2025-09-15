Участники отрядов работали на стройках под управлением "Газпром инвест", единого технического заказчика по реализации инвестиционных проектов компании

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. участников Российских студенческих отрядов (РСО) получили опыт работы на объектах "Газпрома" в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"В этом году более 1,3 тыс. участников РСО получили уникальный опыт работы на объектах одного из крупнейших работодателей в России ["Газпрома"], что подтверждает высокий уровень доверия и эффективности совместных проектов. Такая работа позволяет студентам не только применять полученные знания на практике, но и развивать важные профессиональные компетенции - от строительных и монтажных работ до сервисных и управленческих задач. Студенты не только приобретают ценный трудовой опыт, но и участвуют в культурных, спортивных и интеллектуальных мероприятиях, что способствует формированию командного духа и лидерских качеств. Такой комплексный подход делает студенческие отряды мощным инструментом подготовки будущих профессионалов, способных успешно реализовать себя в самых разных сферах экономики", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.

В пресс-службе отметили, что участники РСО работали на стройках под управлением "Газпром инвест", единого технического заказчика по реализации инвестиционных проектов "Газпрома". Так, студенты РСО работали в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской, Ленинградской, Амурской и Сахалинской областях. Кроме того, участники студенческих отрядов работали в Белоруссии на трудовом проекте "Минск".

Отмечается, что, помимо трудовой деятельности, для участников РСО были организованы творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия. "На протяжении 15 лет ПАО "Газпром" и РСО успешно сотрудничают, предоставляя тысячи студентов уникальную возможность получить трудовой опыт на крупнейших месторождениях России. Это и студенты, обучающиеся на профильных специальностях, и ребята, которые решили попробовать себя в новой сфере", - добавили в пресс-службе.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

