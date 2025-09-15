Новый лабораторный корпус высокотехнологичен, современен и биологически безопасен, сообщил директор института Андрей Топорков

ВОЛГОГРАД, 15 сентября. /ТАСС/. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, новый корпус которого введен в эксплуатацию, сможет проводить в два раза больше ежедневных исследований - до 500 проб в сутки. Об этом в рамках церемонии открытия с участием президента РФ Владимира Путина заявил директор института Андрей Топорков.

"Наш новый лабораторный корпус высокотехнологичен, современен, биологически безопасен и позволяет не только двукратно увеличить мощности по расшифровке случаев, которые вызываются различными возбудителями опасных инфекционных болезней. Эта прекрасная современная база позволяет нам сегодня готовить специалистов <...> и проводить самые современные научные исследования. На сегодняшний день мы можем уже секвенировать вирусные геномы уже на наших отечественных, на российских, секвенаторах", - сказал Топорков.

Благодаря реконструкции в новом корпусе Волгоградского противочумного института на 50% увеличены лабораторные площади, что позволяет проводить в два раза больше исследований - до 500 проб в сутки. Новое оборудование, отвечающее мировым стандартам, позволит существенно повысить эффективность работы в трех новых блоках корпуса.

В частности, блок оперативной диагностики инфекционных болезней сможет проводить больше исследований путем экспресс-метода для выявления опасных микроорганизмов, которые вызывают инфекционные заболевания. Блок для вирусологических исследований позволит впервые сконцентрировать весь комплекс вирусологических исследований в одном учреждении, тогда как ранее здесь проводились только отдельные исследовательские элементы.

Блок работы с биопробными животными позволяет проводить исследования возбудителей опасных инфекционных болезней, увеличив количественный и качественный состав лабораторных животных на 200 морских свинок, 600 хомяков и до 1 тыс. мышей.

"Наш институт, имея общие задачи с другими противочумными учреждениями, имеет и свои особенные ниши. На сегодняшний день мы работаем с экзотическими для нашей страны как бактериями, вирусами, так и даже микроскопическими грибами. Это наша особенность. Наш опыт, наши знания крайне востребованы международным уровнем. Сегодня сотрудники нашего института работают и во Вьетнаме, и в Венесуэле, и в ряде стран Африки", - отметил Топорков.