МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов передал семье подполковника Наримана Шихалиева, погибшего вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаилом Гудковым, орден "За заслуги перед Республикой Дагестан". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

"Подполковник Нариман Шихалиев посмертно награжден орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан". Награду родителям героя - Шамсутдину Шихалиеву и Гюльназ Гюльмагомедовой - сегодня передал Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Шихалиев в составе 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в освобождении Мариуполя, Угледара и других населенных пунктов. В начале июля 2025 года он погиб вместе с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-майором Михаилом Гудковым в приграничном районе Курской области.