В городе объявили режим неблагоприятных метеорологических условий

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировали второй день подряд в Омске, сообщила пресс-служба Минприроды региона. В городе на ночь снова объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 14 сентября на стационарном посту в Советском административном округе города Омска (ул. Заозерная, д. 32) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза", - говорится в сообщении.

13 сентября в Омске после жалоб жителей на загрязнение атмосферы в Советском округе были зафиксированы превышения ПДК сероводорода в 1,38 раз, диоксида азота - в 1,03 раза. В Кировском округе также было зарегистрировано 1,12 ПДК сероводорода.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.