Чернышенко: наука должна учитывать потребности регионов

Заместитель председателя правительства провел совещание по развитию Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Наука, изучающая вопросы экологии и эволюции, должна учитывать потребности конкретных регионов и индустриальных партнеров и интегрировать данные биостанций в информационные системы, подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом, как сообщили в пресс-службе вице-премьера, шла речь на совещании по развитию Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

"Вице-премьер подчеркнул, что для дальнейшего развития института необходимо делать упор на учет потребностей регионов России, индустриальных партнеров, интегрировать получаемые на биостанциях данные в действующие и создаваемые информационные системы, строить на их основе прогностические модели. Также важно, что Минприроды России готово учесть предложения института в обновленной Стратегии экологической безопасности до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - отметили в пресс-службе.

Чернышенко оценил инфраструктуру лаборатории электронной микроскопии, посетил лабораторию поведения и поведенческой экологии млекопитающих и лабораторию фитопаразитологии ИПЭЭ РАН. Научные сотрудники и аспиранты рассказали о направлениях работы и результатах проводимых исследований.

В частности, сотрудники института участвовали в составлении Красной книги России, ведут проекты по оценке, сохранению и восстановлению биологического разнообразия в Москве, проводят орнитологические обследования объектов аэропортов и многое другое. В соответствии с поручениями президента России институт реализует инновационный проект по созданию и развитию Национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

"Благодаря уникальному опыту и инфраструктуре ИПЭЭ РАН здесь формируется система, позволяющая получать собственные достоверные данные о состоянии экосистем, изменениях климата и рисках биологической безопасности, включая мониторинг парниковых газов, распространения патогенов и инвазивных видов. Внедрение передовых методов цифровизации и искусственного интеллекта, а также развитие сети экологических обсерваторий позволяют России принимать независимые управленческие решения, опираясь на отечественную научную экспертизу", - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

На заседании было отмечено, что ИПЭЭ РАН обеспечивает работу пяти постоянно действующих экспедиций и центров, в том числе совместных с Арменией, Эфиопией и Монголией, восьми биологических станций в различных регионах России. Кроме того, ИПЭЭ занимается международным научным сотрудничеством в рамках совместного российско-вьетнамского тропического центра и активно сотрудничает с коллегами из Китая - например, по программе восстановлениями амурского тигра на территориях двух стран.