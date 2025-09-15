Автомобили на ручной досмотр скопились со стороны Керчи, водители ждут более двух часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Очередь перед Крымским мостом сократилась почти до 700 машин, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту. Время ожидания составляет более двух часов.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 695 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении на 18:00 мск.

Машины со стороны Крыма начали скапливаться к 14:00. Очереди суммарно со стороны Керчи и Тамани составляли более 1,2 тыс. автомобилей.