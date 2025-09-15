Запорожская область постепенно войдет в свои границы, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Запорожской области окажут всю необходимую помощь жителям населенного пункта Ольговское Пологовского района, освобожденным Вооруженными силами РФ. Об этом ТАСС сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Российские военнослужащие продолжают идти вперед. Постепенно Запорожская область войдет в свои границы. Люди ждут. Конечно, в Ольговском также начнем оказывать социальную и гуманитарную поддержку", - сообщил губернатор ТАСС.

Он подчеркнул, что российская армия последовательно выталкивает противника с территории Запорожской области.