Названа причина смерти Лагачева

Артист умер от инфаркта, сообщили в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В вузе он являлся доцентом кафедры режиссуры и актерского искусства.

Лагачев умер 13 сентября на 57-м году жизни.

"У Дмитрия Анатольевича случился инфаркт", - сказал собеседник агентства.

Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра юного зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Профессиональный актер дубляжа. С 2013 года - доцент в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на кафедре режиссуры и актерского искусства. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

В числе его киноработ - роли в фильме "Гарпастум", а также сериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и других. Лагачев озвучивал персонажей в таких картинах, как "Мулан", "Кристофер Робин", "Тайна Коко" и другие.