МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в период с июня по август 2025 года перевезла на собственных рейсах внутри страны более 525 тыс. детей с фиксированной 50% скидкой на билеты. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот" подвел итоги перевозок детей во время летних каникул. С июня по август на собственных рейсах по России авиакомпания перевезла с фиксированной 50% скидкой более 525 тыс. юных пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярными направлениями по количеству перевезенных детей в возрасте от 2 до 12 лет стали рейсы из Москвы в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Южно-Сахалинск и в обратном направлении, а также между Санкт-Петербургом и Сочи.

В целом с начала текущего года внутренними рейсами "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот", с 50-процентной скидкой воспользовались более 821 тыс. детей. При этом более 11 тыс. детей путешествовали без сопровождения взрослых под наблюдением сотрудников авиакомпании, сообщили в пресс-службе.

"Общее количество детей в возрасте от 0 до 12 лет, которые совершили перелет на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" на внутренних направлениях, составило почти 1,4 млн человек за восемь месяцев 2025 года, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года", - добавили в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, за три летних месяца текущего года данный показатель составил более 850 тыс. детей в возрасте от 0 до 12 лет.