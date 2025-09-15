Общая площадь зданий составляет более 90 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В Запорожской области признали аварийными 194 многоквартирных дома общей площадью 93,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Минстрое России по итогам совещания по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры Запорожской области под руководством главы ведомства Ирека Файзуллина.

"Акцентировали внимание на формировании региональной программы аварийного жилья. Сейчас в Запорожской области признаны аварийными 194 МКД площадью 93,3 тыс. кв. м", - говорится в Telegram-канале Минстроя РФ.

Обсудили также капитальный ремонт многоквартирных домов, который включает замену лифтов. В 2025 году будут завершены работы по капремонту 86 многоквартирных домов общей площадью 420 тыс. кв. м, рассказали в Минстрое РФ. В ведомстве уточнили, что в области уже отремонтировали 17 домов.