МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК) и "Школа 21" представили совместное образовательное пространство, передает корреспондент ТАСС. Поздравить участников с открытием прибыли министр культуры РФ Ольга Любимова и ректор ВГИКа Владимир Малышев.

"Благодаря обучению в "Школе 21" студенты могут не только освоить новые технологии, но и научиться интегрировать их в реальные процессы кинопроизводства, что очень востребовано сегодня в российском кино. Символично открытие такого пространства на площадке нашего главного кинематографического вуза, ведь студенты и преподаватели ВГИКа знают все о прошлом и будущем мирового кинематографа", - отметила глава ведомства.

В рамках проекта была разработана программа "Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве". Она объединила современные цифровые технологии и искусственный интеллект с опытом и методиками академической школы ВГИКа. Таким образом, студенты ВГИКа и других университетов страны, а также профессионалы киноиндустрии смогут изучать применение ИИ и нейросетей в процессе создания фильмов. Учащиеся работают с нейросетями, тренируются использовать их для генерации сценариев, документации, изображений, аудио и видео, а также изучают цифровой композитинг, монтируют сцены, создают видеоэффекты, работают со звуком, титрами и визуальными переходами.

"Запуск этого образовательного пространства открывает новые горизонты в подготовке будущих специалистов в кино. Сегодня индустрия стремительно меняется, и мы считаем своим долгом помочь студентам изучить инструменты, которые формируют язык современного кинематографа. Сотрудничество со "Школой 21" позволяет объединить академический опыт ВГИКа и передовые цифровые технологии. Мы уверены, что выпускники программы смогут свободно работать с искусственным интеллектом и привнесут в профессию новые творческие решения, которые будут востребованы на практике", - подчеркнул Малышев.

Процесс обучения проходит на платформе "Школы 21" с использованием генеративного ИИ и нейросетевой модели GigaChat от Сбера. Участники создают оригинальный AI-native ролик или трейлер, проходя весь процесс - от идеи до монтажа и подготовки к премьере. Выпускники получат возможность развиваться как специалисты в области AI в кинопроизводстве, а также как цифровые художники, сценаристы и продюсеры.

Программа реализуется в формате дополнительного образования, и осенью представит новый поток, принять участие в котором может любой желающий, включая студентов ВГИКа.