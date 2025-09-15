Речь идет о Верхоянском районе в Якутии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Волонтеры общественного экологического проекта "Чистая Арктика" организовали уборку мусора в двух районах Якутии, один из которых считается самым холодным в стране, сообщили в пресс-службе проекта. Уборка проводилась в том числе в самом северном российском порту.

"Волонтеры проекта "Чистая Арктика" провели масштабные уборки сразу в двух районах Республики Саха (Якутия) - Булонском и Верхоянском. Последний считается самым холодным в России. Именно здесь был зафиксирован исторический температурный минимум - минус 67,8 градуса", - отметили в пресс-службе.

В Верхоянском районе на очистку вышли 110 человек. В поселке Батагай добровольцы приводили в порядок смотровую площадку. На этом месте раньше работала обогатительная фабрика олова. После нее осталось большое количество металлолома и бытового мусора. В общей сложности волонтеры собрали 6 тонн отходов.

В поселке Эге-Хайа завершили расчистку территории старой школы, которую начали еще в прошлом году. Оттуда вывезли 30 тонн строительных отходов. Теперь здесь в ближайшем будущем появится общественное пространство.

В поселке Тикси уборка проходила в заливе Булункан. Здесь находится самый северный порт России. Тикси еще называют северными воротами Якутии. Мероприятия "Чистой Арктики" здесь проходят с момента основания проекта. В этот раз собрали 14 тонн отходов: металл, пластик, дерево, стекло.

"В этом году наш проект стартовал из Якутии. Это один из наших наиболее активных регионов. Уборки уже прошли в пяти районах республики. Если позволит погода, уберемся еще в двух. Самое ценное, что мы запустили процесс, и теперь жители самостоятельно в рамках проекта выходят на очистку территорий, на которых живут", - рассказала руководитель волонтерских групп Анастасия Фатерина.

О проекте

Проект "Чистая Арктика" стартовал пять лет назад. За это время к нему присоединились 7 700 человек. Они собрали 19 800 тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом". Генеральным информационным партнером - агентство ТАСС.