Студенты будут работать с нейросетями для генерации сценариев, изображений, аудио и видео, изучать цифровой композитинг, монтаж и создание спецэффектов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Всероссийский государственный университет кинематографии и "Школа 21" запустили образовательное пространство, где студенты смогут создавать кино с помощью нейросетей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"Школа 21" - уникальный образовательный проект. Он помогает быть на острие разработки и использования новейших цифровых технологий, готовить востребованных цифровых инженеров для всех отраслей и сфер экономики страны. Сегодня мы открываем совместное образовательное пространство "Школы 21" и ВГИК", - поздравил участников обучения президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Также участников приветствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и ректор ВГИК Владимир Малышев.

Студенты будут работать с нейросетями для генерации сценариев, изображений, аудио и видео, изучать цифровой композитинг, монтаж и создание спецэффектов. Итогом обучения станет создание AI-native-ролика или трейлера фильма.

Выпускники программы смогут стать AI-специалистами в кинопроизводстве, цифровыми художниками и дизайнерами AI-контента, сценаристами-технологами, специалистами по постпродакшену с AI и продюсерами цифровых медиа.

Программа реализуется в формате дополнительного профессионального образования. Уже осенью этого года стартует еще один поток обучения. Помимо студентов ВГИКа, присоединиться к обучению смогут все желающие.