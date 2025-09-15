На подъездах к Крымскому мосту больше нет очередей

Машины начали скапливаться к 09:00 мск, когда со стороны Керчи наблюдалось 125 автомобилей

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Очереди на подъездах к Крымскому мосту устранены, следует из данных Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сводке на 22:00 мск.

Машины со стороны Крыма начали скапливаться к 09:00 мск, когда со стороны Керчи наблюдалось 125 автомобилей. Со стороны Краснодарского края очередей не было до 11:00 мск, но уже к полудню произошел резкий рост - перед мостом со стороны Тамани ожидали проезда 520 машин (с крымской стороны насчитывалось 310 автомобилей). В 14:00 проезда с обеих сторон суммарно ожидали более 1,2 тыс. транспортных средств, потом очередь начала сокращаться, к 18:00 со стороны Керчи она составляла 695 машин, со стороны Тамани исчезла вовсе.