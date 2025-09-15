Потенциал и хозяйственная база позволяют нарастить автопарк до 150 машин, если служба будет востребована у горожан

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Службу городского семейного такси с фиксированной ценой поездки, не зависящей от наличия интернета, погоды и спроса, планируют создать в Саранске до конца 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"В Саранске появится городское семейное такси, до конца текущего года сервис планируется запустить на базе муниципального предприятия "Горэлектротранс". Первая партия автомобилей "Москвич" составит около 40 единиц, это, в том числе, вместительные семиместные кроссоверы, к примеру, для многодетных семей, чтобы перевезти детскую коляску или багаж. Плюс - возможность перевозки спортивного инвентаря при помощи багажника на крыше авто. Принципиально важный момент - будет установлена фиксированная цена поездки, она будет сохраняться вне зависимости от наличия или отсутствия интернета, погодных условий или повышенного спроста на такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциал и хозяйственная база позволяют нарастить автопарк до 150 машин, если служба будет востребована у горожан.

"У нас был запрос на создание перевозчика для наших семей, чтобы многодетная семья с тремя-четырьмя детьми могла спокойно перемещаться по городу по своим делам. Предложение принимается, за дело!" - поддержал концепцию глава Мордовии Артем Здунов.

Наличие службы не создаст дополнительных расходов городскому бюджету. Техническое обслуживание транспорта также будет вестись на базе муниципального предприятия. Уже сейчас ведется прием водителей.