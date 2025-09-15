В госпитале раненые обсудили с фантастом творчество, вопросы небезучастности к историческим событиям

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Писатель-фантаст Андрей Белянин совместно с республиканской общественной организацией передал гуманитарную помощь военному госпиталю в Симферополе. Также он встретился с ветеранами СВО и их близкими, сообщил ТАСС заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Крым Игорь Глушков.

"Андрей Белянин совместно с крымской общественной организацией "Матери Крыма - солдатам Отечества" передал гуманитарную помощь военному госпиталю. Это и перевязки, и сладости, и столь необходимое в послеоперационный период нижнее сменное белье", - отметил Глушков.

Глушков уточнил, что на встречах с Беляниным побывали десятки человек. На площадке фонда также состоялся разговор писателя с ветеранами СВО и их семьями. Ценители творчества Белянина задавали вопросы не только о фантастической, но и о детской литературе. Например, приключение "Рыжий и полосатый" оказалось одним из любимых для одного из участников беседы.

Замруководителя фонда добавил, что диалог писателя и читателей оживили бурные дискуссии о романе "Моя жена - ведьма", инсайдерская информация о недавно вышедших комиксах, а также личные истории Белянина. Фантаст добавил, что он разнопрофильный писатель, который, основываясь на своем опыте в казачестве, в книгах часто повествовал об оружии. Также автор поделился, что в своих произведениях часто использует прототипы настоящих людей, и это нередко отражается на их реальных судьбах.

По данным Совмина Крыма, в 2014 году Андрей Белянин в составе астраханского казачества участвовал в мероприятиях по обеспечению безопасности при проведении референдума в Крыму, за что имеет государственную награду - медаль "За возвращение Крыма". Среди работ писателя - циклы "Багдадский вор" и "Ааргх", а также несколько книг об оборотнях в соавторстве с Галиной Чёрной. В 2013 году он начал новый цикл "Граничары". Андрей Белянин - автор произведений, которые легли в основу цикла фильмов "Последний богатырь". Также перу писателя принадлежат романы из циклов "Меч без Имени" и "Джек Сумасшедший король", а также романы "Тайный сыск царя Гороха", "Рыжий рыцарь" и другие.