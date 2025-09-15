Общая площадь комплекса составит около 22 тыс. кв. м

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый комплекс зданий медико-санитарной части МВД с вертолетной площадкой и прогулочной зоной появится в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня также посетил место строительства комплекса зданий и сооружений медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике. В структуру госпиталя войдет семиэтажный корпус стационара и трехэтажный блок поликлиники. Проектом предусмотрено создание прогулочной зоны для пациентов, а также обустройство вертолетной площадки", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, общая площадь объекта составит порядка 22 тыс. кв. м. "Это очень важный объект, который позволит вывести на новый уровень оказание специализированной медицинской помощи и станет важным звеном в системе здравоохранения региона", - рассказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что новый госпиталь позволит обеспечить полный цикл медицинского обслуживания - от амбулаторного приема до лечения в условиях круглосуточного стационара.