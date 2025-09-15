В первом чтении будут рассмотрены льготы при поступлении в вузы для приемных детей участников спецоперации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Госдума проведет первое пленарное заседание осенней сессии 2025 года. Запланировано выступление ее председателя Вячеслава Володина и лидеров фракций, кроме того, депутаты намерены рассмотреть несколько инициатив, направленных на поддержку бойцов СВО и их семей.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о льготах при поступлении в вузы для приемных детей участников СВО. Предлагается внести изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ" в части предоставления особых прав пасынкам и падчерицам участников СВО при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Также в первом чтении будет рассмотрена инициатива об увеличении размера штрафов за перевозку детей без автокресел. Законопроект был внесен группой сенаторов и предполагает изменения в части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно проекту, предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, уточняющий правила налогообложения при выходе участника из общества с ограниченной ответственностью, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ был инициирован правительством РФ. Согласно внесенному законопроекту, при выходе участника из ООО, применяющего УСН, и выплате ему действительной стоимости доли имуществом доходом общества будет признаваться действительная стоимость этой доли на следующий день после передачи актива.

Поводом для внесения изменений в соответствующую статью Налогового кодекса РФ стало постановление Конституционного суда РФ. Согласно тексту законопроекта, налогообложение будет увязано с действительной стоимостью выкупаемой за счет имущества доли. В такой ситуации доходом ООО, использующего УСН, будет считаться действительная стоимость упомянутой доли на следующий день после передачи актива. При этом документ не предусматривает возможность уменьшения дохода на расходы, связанные с выплатой действительной стоимости доли.

Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен правительственный законопроект о присвоении добровольцам СВО воинских званий без прохождения военных сборов. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". Нововведения коснутся граждан, которые в течение минимум шести месяцев состояли в добровольческих формированиях, но в настоящий момент находятся в запасе. Поправки предполагают, что таким гражданам можно будет присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.