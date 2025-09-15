Школьники ЛНР впервые посетят Казань по программе "Культурная карта 4+85"

В программу путешествия вошло ознакомление с цифровыми инновациями, театром, спортивными успехами и культурным наследием города

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Группа школьников из ЛНР отправилась в экскурсионный тур по Казани по программе "Культурная карта 4+85", сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Это первая за три года поездка школьников из ЛНР в Казань. Я невероятно рад, что наши дети наконец-то смогут увидеть и посетить такой великий и гостеприимный город. Казань - это совершенно другая культура и обычаи", - приводит пресс-служба слова министра культуры республики Романа Олексина.

Отмечается, что луганчане посетят столицу Татарстана по программе "Культурная карта 4+85", которая реализуется Минкультуры РФ и Росконцертом. В программу путешествия вошло ознакомление с цифровыми инновациями, театром, спортивными успехами и культурным наследием города. Участники посетят наукоград "Иннополис", музей-заповедник "Казанский кремль", Татарский государственный театр кукол "Экият", Центр семьи "Казан" и другие знаковые места.

Программа "Культурная карта 4+85" реализуется с августа 2023 года. Ее цель - знакомство детей из воссоединенных регионов с Россией, их включение в единое социокультурное пространство.