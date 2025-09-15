В Петербурге пройдет региональный этап всероссийской эстафеты "Огонь жизни"

В ней примут участие около 400 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Региональный этап Всероссийской эстафеты факела "Огонь жизни" пройдет 16 сентября в Петроградском районе Петербурга. Участие в ней примут около 400 человек, сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

"В нашей стране в 2025 году стартовала и проходит в настоящее время широкомасштабная акция - Всероссийская эстафета факела "Огонь жизни". <…> Петербургу выпала большая честь, что именно в преддверии Дня донора костного мозга мы встречаем и проводим эту акцию. Пройдет она 16 сентября, начало в 10:00 (мск), место проведения - Петроградский район, Южная дорога", - сказала она.

По ее словам, в акции примут участие около 400 человек. Во время эстафеты факелы "Огонь жизни" будут переходить из рук в руки. Амбассадором всей акции является Артем Алискеров, который перенес тяжелое онкологическое заболевание и более 30 курсов химиотерапий, но при этом сохранил в себе мужество и сегодня привлекает внимание к тому, чтобы помогать другим людям.

В числе бегунов, которые будут передавать "Огонь жизни", вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин, футболист Алексей Смертин и другие. Последним понесет факел ребенок, переживший трансплантацию костного мозга.

Как напомнила Засухина, эстафета стартовала в апреле 2025 года, и уже более 50 городов приняли в ней участие - около 100 тыс. человек. Финиш эстафеты пройдет в Москве 4 ноября. В рамках акции также можно вступить в ряды доноров костного мозга.

Про акцию

Всероссийская акция факела "Огонь жизни" - это эстафета, проводимая ФМБА России, фондом "Импакт" и фондом поддержки социальных инициатив "Огонь жизни" с целью привлечения добровольцев в Федеральный регистр доноров костного мозга, чтобы помочь пациентам с тяжелыми заболеваниями.