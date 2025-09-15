По словам лидера КПРФ, преподаватель для учащихся 1-4 классов - это "вторая мама", который должен знать и "чувствовать" каждого ученика

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество учеников в одном классе в начальной школе не должно превышать 20 человек. Об этом заявил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя проблему переполненности некоторых российских школ, на которую в недавнем докладе обратил внимание Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"В первом классе не должно быть больше 20 учащихся. Учитель начальных классов - это вторая мама. Она будет вас учить не по одному предмету, а по всем. И русский, и литература, и чистописание, и арифметика, и пение, и рисование, и физкультура. Она должна вас каждого знать, она каждого чувствует", - сказал политик.

Зюганов подчеркнул, что из-за переполненности начальных классов "ничего похожего, к сожалению, нет". "Это вопрос дееспособности будущего поколения, его развития", - добавил он.

Сейчас в российских школах нет ограничений на число детей в классе, но действует норма СанПиНа, согласно которой на каждого ребенка в помещении должно быть не менее 2,5 кв. метров.