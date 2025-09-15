Эксперт РАН: производство 95% стратегических лекарств локализовано в России

В их числе наркотические и обезболивающие препараты, препараты для лечения социально значимых заболеваний, антибактериальные препараты и некоторые другие рассказал Вадим Негребецкий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Локализация производства стратегически значимых лекарств превышает более 95% в России, российские производители удовлетворяют потребности в базовых препаратах для лечения большей части хронических заболеваний. Такое мнение выразил ТАСС доцент, профессор РАН директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

"Производство стратегически значимых лекарств локализовано в нашей стране более чем на 95%. Этот список включает в том числе наркотические и обезболивающие препараты, препараты для лечения социально значимых заболеваний, антибактериальные препараты и некоторые другие", - рассказал Негребецкий.

По его словам, в числе трудностей, стоящих перед фармацевтической отраслью в части локализации производства, - необходимость серьезных капиталовложений и трудозатрат, ограниченный рынок сбыта отечественной продукции и определенные проблемы с наполняемостью отрасли трудовыми ресурсами. "Несмотря на сложности, на сегодня российские производители удовлетворяют потребности в базовых препаратах для лечения большей части хронических заболеваний. Упор делается как на локализацию производства препаратов для лечения орфанных заболеваний, так и на разработку российских оригинальных препаратов", - отметил он.

Негребецкий подчеркнул, что в настоящий момент в России обсуждается локализация аргентинского препарата для лечения муковисцидоза. Кроме того, к 2026 году в стране может быть локализовано производство окрелизумаба, моноклонального антитела для лечения ревматоидного артирита и системной красной волчанки.