Рыбная ловля не должна угрожать безопасности несовершеннолетних, поделилась кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дети могут рыбачить самостоятельно до тех пор, пока это не угрожает их безопасности, а об этом должны позаботиться родители или законные опекуны. Такие разъяснения дала ТАСС кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

"Ребенок имеет право рыбачить сам, это его право (здесь речь идет о правоспособности), но иногда, если это происходит в опасном месте или в опасное время года, то родители несут ответственность за безопасность собственного ребенка", - подчеркнула эксперт.

Например, добавила она, в КоАП есть статья о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. "А в Уголовном кодексе есть статья 125 - "Оставление в опасности". Здесь ответственность наступает, если есть умысел. Если родители специально отвезли ребенка куда-то далеко на "рыбалку", как в сказке про мальчика-с-пальчика", - указала Леонова.