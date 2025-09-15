На Камчатке расширили льготы по транспортному налогу для многодетных и участников СВО

Право на меру поддержки получат 116 многодетных семей региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Камчатский парламент принял новые меры социальной поддержки для многодетных семей и участников специальной военной операции, расширив льготы по транспортному налогу. Об этом сообщили ТАСС в законодательном собрании региона.

Соответствующие изменения были внесены в закон о некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае.

"Теперь многодетные семьи с шестью и более детьми освобождены от транспортного налога на два транспортных средства вместо одного, как было ранее", - сообщили в законодательном собрании со ссылкой на спикера краевого парламента Ирину Унтилову. Право на льготу получат 116 многодетных семей на Камчатке. Помимо этого, расширены льготы по транспортному налогу для ветеранов: теперь от уплаты налога за одно транспортное средство освобождены участники СВО либо их жены. Прежде такой возможностью пользовались только участники СВО, причем льгота распространялась лишь на автомобили мощностью до 200 лошадиных сил. Также в перечень лиц, имеющих право на получение льготы включили сотрудников правоохранительных органов РФ, участвующих в специальной военной операции.

Ежегодные расходы бюджета Камчатского края в связи с принятием поправок составят 11,6 млн рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.