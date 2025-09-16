В КПРФ предложили скорректировать расчет пенсий для лучшего учета вклада

Депутат Сергей Гаврилов отметил, что в постсоветское время система стала включать усредняющие показатели

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) считает, что в формулу расчета пенсий следует внести коррективы для учета надбавки за длительный стаж, предусмотреть дополнительные коэффициенты для профессий с высокой социальной значимостью - врачей, педагогов, а также вернуться к практике специальных доплат за квалификацию и звания. Свою точку зрению он высказал в беседе с ТАСС.

"Современная пенсионная система в России выросла из советской модели, но ее адаптация к рыночным условиям оказалась неполной. Принцип солидарности сохранился, но при этом изменилась сама логика расчета. Если в советский период пенсия определялась как доля заработка с установленными пределами (например, 55% заработка плюс проценты за дополнительный стаж по закону РСФСР 1990 года), то в постсоветское время система стала включать усредняющие показатели, чтобы удерживать баланс между возможностями бюджета и обязательствами государства", - сказал депутат. Такое усреднение породило напряжение между ожиданиями граждан и бюджетными ограничениями, полагает он.

Дальше появился механизм валоризации - с 1 января 2010 года она была проведена для всех, кто имел стаж до 2002 года: +10% к пенсионному капиталу и дополнительно +1% за каждый год работы до 1991 года. Позже система усложнилась еще сильнее: пенсионный капитал трансформировался в баллы, что для многих стало символом отрыва пенсии от реальной трудовой деятельности, ведь люди с длительным стажем и высокой квалификацией нередко получают выплаты, сопоставимые с теми, кто имел низкий или вовсе отсутствующий стаж, сказал парламентарий.

Пенсионная формула лишает мотивации тех, кто вносит больше

"С 2015 года пенсия рассчитывается через баллы: стоимость одного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, фиксированная выплата - 8 907,70 рубля, при этом установлен верхний предел - максимум 10 баллов в год. Такая конструкция защищает бюджет от перегрузки, но усиливает ощущение несправедливости и вызывает вопрос, насколько оправдано ограничение для тех, кто стабильно делал крупные отчисления в систему", - подчеркнул Гаврилов.

Усреднение выглядит особенно несправедливым в условиях рыночной реальности: рынок вознаграждает за более высокий доход, квалификацию и стаж, а пенсионная формула искусственно сглаживает различия и фактически лишает мотивации тех, кто вносил больше, отметил депутат. Чтобы устранить этот разрыв, необходимо внести изменения в формулу, полагает он. "Во-первых, стоит ввести надбавки за длительный стаж, например отдельный коэффициент после 35-40 лет работы, который бы существенно увеличивал пенсию. Во-вторых, можно предусмотреть дополнительные коэффициенты для профессий с высокой социальной значимостью - врачей, педагогов, работников сложных производств. В-третьих, требуется вернуться к практике специальных доплат за квалификацию и звания, чтобы система учитывала не только годы работы, но и уровень профессиональных заслуг. Этот комплекс мер позволил бы сохранить принцип солидарности, но при этом восстановить прямую зависимость между трудом, квалификацией и размером пенсии", - подчеркнул Гаврилов.