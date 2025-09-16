Люди не хотят терять свое имущество, отметил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Некоторые жители Карантинного острова в подконтрольном ВСУ Херсоне, эвакуация с которого была проведена в августе, возвращаются домой из-за обострившегося мародерства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"Жители Карантинного острова сейчас возвращаются в свои дома, несмотря на военные действия, поскольку там началось мародерство, и они не хотят терять свое имущество", - сказал он. Василенко подчеркнул, что мародерством занимаются военнослужащие ВСУ.

Власти подконтрольного Киеву города Херсона 3 августа объявили эвакуацию с острова, указав, что на нем нарушено газоснабжение. Однако губернатор Владимир Сальдо пояснил, что Карантинный остров стал военной базой ВСУ, "где на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики, откуда из дворов школ стреляют по левобережью кочующие минометы, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы".