Предлагается отражать сумму начислений и фактических поступлений, а также основные направления расходов за месяц по укрупненным категориям

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина с просьбой обязать управляющие компании указывать в квитанциях информацию о поступлении и расходовании средств граждан на коммунальные услуги. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным рассмотреть вопрос об установлении обязанности управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами по представлению ежемесячной краткой отчетности о поступлении и расходовании средств. Предполагается, что указанная отчетность будет размещена на платежных документах за жилищно-коммунальные услуги за соответствующий месяц с одновременной публикацией расширенной версии в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в документе.

Предлагается отражать в платежках сумму начислений и фактических поступлений, основные направления расходов за месяц по укрупненным категориям, информацию об исполнении обязательств по договору управления многоквартирным домом и ключевые показатели качества предоставляемых услуг, а также размещать ссылку или QR-код на полный отчет в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

"Когда человек видит, как его деньги работают, он больше доверяет системе, реже допускает просрочки, активнее участвует в управлении домом. Такая мера не потребует дополнительных расходов от граждан, но поможет очистить рынок от недобросовестных компаний и повысит качество услуг", - пояснила ТАСС Лантратова.