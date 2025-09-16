Российские власти примут комплекс мер, чтобы стабилизовать численность жителей в Сибирском федеральном округе, следует из распоряжения правительства

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Переориентация сибирской экономики на высокоиндустриальные инновационные производства остановит отток местного населения. Об этом ТАСС сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс.

В сентябре стало известно, что российские власти примут целый комплекс мер, чтобы стабилизовать численность населения в Сибирском федеральном округе. Корректировки внесены в стратегию социально-экономического развития округа, рассчитанную до 2035 года. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

"Я уверен, что тут важно не столько массово привлечь сюда людей из других регионов, сколько остановить отток местного населения, особенно молодежи. Важно создать стимулы для привлечения сюда людей с высоким уровнем квалификации. Наряду с традиционными мерами (районные коэффициенты, льготы при получении жилья и тому подобное) определяющую роль в этом сыграет последовательное изменение структуры сибирской экономики. Проекты добывающей направленности сами по себе значимого притока населения, как правило, не дают. И напротив, их увязка с созданием высокоиндустриальных инновационных производств притягивает активных, творческих людей, которые в свою очередь становятся драйверами общего социально-экономического подъема", - сообщил Усс.

Сенатор привел в пример Красноярск, который стал городом-миллионником в 2012 году и с тех пор население города только росло. "Многое было сделано к зимней Универсиале-2019 года - появились новые спортивные сооружения, аэропорт, улучшена инфраструктура города, развиваются креативные индустрии - гастрономия, дизайн и многое другое. Это, конечно, делает город привлекательным для жизни", - пояснил Усс.

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа разработана до 2035 года. В рамках стратегии предполагается реализация инвестиционных проектов в восьми индустриальных кластерах: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь".