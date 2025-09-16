Это поможет вовлечь молодежь в избирательный процесс, считает профессор Высшей школы экономики

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Развитие цифровых сервисов для голосования на выборах в России поможет вовлечь больше молодых людей в избирательный процесс, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

По данным ЦИК РФ, число использующих дистанционное электронное голосование растет. На выборах этого года ДЭГ было доступно в 24 регионах из 81, где проходили выборы, в нем приняли участие более 1,5 млн человек, явка составила 90% от числа заявившихся. Всего же в едином дне голосования приняли участие около 26 млн избирателей, то есть явка в среднем составила около 47%.

"Это (переход на электронные форматы голосования - прим. ТАСС) важно, особенно для молодежи. У [более старших поколений] традиция еще с советских времен приходить на избирательный участок, это даже такой своеобразный праздник. А вот для молодежи такой традиции нет, такого шаблона социального поведения уже нет. И для них цифровое голосование - это удобство, и поэтому цифра важна, ее масштабно внедряют, но осторожно", - сказал Баширов, одобрив тактику работы с цифровизацией избирательного процесса.

Он отметил, что цифровые сервисы уже сейчас дают возможность не быть привязанным к избирательному участку в день голосования и сделать свой выбор из любой точки России. Однако остается еще ряд недопониманий, которые вызывают сомнения у россиян, заставляя их сомневаться, использовать ли цифровые форматы волеизъявления, добавил Баширов.

"Конечно, нужно разъяснять, что это безопасное голосование, что это то же самое, как традиционно поставить галочку на бумажном [бюллетене], - так же надежно. Люди еще с недоверием смотрят, и надо разъяснять, что все защищено", - уточнил собеседник агентства.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.