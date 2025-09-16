В арбитраж Красноярского края поступило 16 исков о нарушении экологических норм

Часть из них подана с требованием к хозяйствующим субъектам ликвидировать несанкционированные свалки отходов, отметили в пресс-службе суда

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Красноярского края подало 16 исков в арбитражный суд региона к хозяйствующим субъектам за нарушения природоохранного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило 16 исковых заявлений Министерства экологии Красноярского края (к ряду хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)", - говорится в сообщении.

По информации суда, часть исков связанно с тем, что при объявлении режима неблагоприятных метеоусловий (режим "черного неба") хозяйствующие субъекты должны снижать выбросы. "Однако ответчики, по утверждению министерства, не имеют согласованных с министерством перечней мероприятий по снижению выбросов в период НМУ", - отметили в суде.

Также часть исков подано с требованием к хозяйствующим субъектам ликвидировать несанкционированные свалки отходов.

С начала 2025 года режим НМУ вводился в Красноярске семь раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.