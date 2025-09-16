Каждый шестой россиянин уверен, что за навык работы с ИИ надо доплачивать

Еще 46% считают, что такой навык важен, но ключевое значение все равно имеет общая эффективность специалиста

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 15% россиян считают, что специалисты, активно использующие искусственный интеллект в работе, вправе рассчитывать на более высокую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

Опрос проводился 9-10 июня среди 3 310 российских соискателей.

"15% респондентов уверены, что работа с ИИ - это новый профессиональный стандарт, за который нужно доплачивать. Еще 46% считают, что такой навык важен, но ключевое значение все равно имеет общая эффективность специалиста. Треть (34%) полагают, что использование ИИ не должно отражаться на зарплате, а 5% - что наоборот, такие сотрудники должны получать даже меньше, ведь часть задач выполняет нейросеть", - говорится в итогах исследования.

Больше других идею доплаты за навык работы с ИИ поддерживает молодежь. Среди 18-24-летних ответ "да" выбрали 16%, а за "скорее да" выступили 47%. А вот у респондентов старше 55 лет чаще звучит мнение, что важнее результативность, чем сам навык, так ответили 57%.

Несмотря на активное обсуждение роли ИИ, лишь 4% россиян уверены, что умение работать с ним - обязательное условие трудоустройства. Еще 37% считают этот навык конкурентным преимуществом перед другими кандидатами, но почти для половины (44%) более важными остаются другие качества. Каждый шестой респондент (15%) и вовсе не видит влияния нейросетей на шансы найти работу.

"Мотивация соискателей, обладающих востребованным навыком работы с искусственным интеллектом, вполне объяснима и справедлива. Сегодня только на hh.ru размещено более 15 тыс. вакансий с упоминанием нейросетей, и спрос продолжает расти. Владение ИИ перестает быть "дополнительным бонусом" и постепенно становится новой нормой рынка труда - как и многие другие цифровые навыки. Однако, чтобы претендовать на более выгодные условия при поиске работы, соискателю важно не только освоить новый популярный навык, но и подтвердить свой уровень", - отметила руководитель направления "Навыки и карьера" hh.ru Марина Дорохова.