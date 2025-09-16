Мэр города Дмитрий Махиня сообщил, что места, где появятся эти точки, определят позже

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Точки доступа к бесплатному интернету в общественных местах планируется создать в Томске на фоне замедления работы мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Дмитрий Махиня.

В Томске перебои в работе мобильного интернета наблюдаются с августа. Власти сообщали о проведении плановых работ и профилактике сетевых угроз.

"Встретился с новым руководителем томского филиала "Ростелекома" Денисом Кобзарем. Обсудили важные вопросы, касающиеся связи. Сейчас, когда в регионах России фиксируется замедление мобильного интернета, эта тема особенно актуальна для нас. Договорились с Денисом Сергеевичем о создании в Томске сети точек с доступом к интернету через Wi-Fi", - написал Махиня.

Он добавил, что места, где появятся эти точки, определят позже. "Главный критерий - это будут общественные пространства, точки притяжения горожан, например, Новособорная площадь или Лагерный сад, где наиболее актуально для людей пользоваться интернетом для навигации, вызова такси и не только", - отметил мэр.