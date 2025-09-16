Это позволит в том числе решить проблему беспорядочной расстановки машин во дворах и на улицах, препятствующей движению пешеходов и транспорта, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Создание единой системы управления парковками (парковочное пространство) в России позволит в том числе решить проблему беспорядочной расстановки машин во дворах и на улицах, препятствующей движению пешеходов и транспорта. Такое мнение высказал ТАСС первый замглавы комитета Совета Федерации по госстроительству Артем Шейкин.

"Автомобилизация российских городов продолжает расти, вместе с ней обостряется проблема парковки. Хаотичная расстановка машин во дворах и на улицах снижает пропускную способность дорог, мешает общественному транспорту, создает риски для пешеходов и экстренных служб. <…> Без системного подхода к организации парковочного пространства справиться с этой ситуацией невозможно. Решение - в создании единого парковочного пространства, где будут действовать прозрачные правила, цифровые инструменты и единая координация", - сказал он.

Начать надо с законодательного закрепления понятий "единое парковочное пространство" и "парковочная деятельность", считает сенатор. Это, по его мнению, позволит на федеральном уровне сформировать общие правила, которые будут обязательны для регионов, операторов и владельцев парковок. "Важно также, чтобы при разработке документации по организации дорожного движения приоритет отдавался созданию и развитию парковочного пространства в увязке с работой общественного транспорта. Тогда парковка перестанет быть хаотичной, а станет частью комплексной транспортной политики, направленной на безопасность и удобство", - подчеркнул он.

Кроме того, субъекты РФ должны, опираясь на общие принципы и нормативные требования, разрабатывать планы по формированию парковочного пространства, сказал Шейкин. Это позволит регионам развивать парковочную инфраструктуру не хаотично, а в рамках единой транспортной политики, подчеркнул он.

"Интеграция единого парковочного пространства в интеллектуальные транспортные системы даст возможность отслеживать загруженность, направлять автомобилистов к свободным местам, собирать аналитику для оптимизации транспортных потоков. Важным элементом станет создание единого порядка ведения реестра парковок общего пользования: владельцы обязаны будут передавать данные о местах в этот реестр, чтобы горожане и власти имели полную картину инфраструктуры", - сказал он.

Важно также, по мнению сенатора, связать развитие парковочного пространства с уровнем развития общественного транспорта. "Если парковки будут планироваться вместе с маршрутной сетью, перехватывающими стоянками и удобными пересадочными узлами, - это позволит людям свободно выбирать, как перемещаться по городу: на личном автомобиле или на общественном транспорте. Такой баланс сделает транспортную систему по-настоящему устойчивой", - заключил он.