Жертве звонят от имени ФНС, запугивают уголовным делом и вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями, в которых якобы найдены ошибки, а затем втягивать обманутых людей в свою преступную деятельность. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сначала человеку, который зарегистрирован как самозанятый или индивидуальный предприниматель, звонят от имени ФНС и утверждают, что в налоговой декларации допущены ошибки. Как только человек начинает общение и сообщает код для якобы исправления ошибки, мошенники начинают реализовывать стандартную схему: сначала сообщают жертве, что с ее счета деньги ушли на финансирование ВСУ, в связи с чем возбуждено уголовное дело, а затем уже человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей заставляют выполнять различного рода поручения, связанные либо с переводом денежных средств, либо с работой курьера, когда жертва преступников забирает деньги у таких же обманутых и переводит их на счета мошенников.

В правоохранительных органах предупредили, что выполнение противоправных поручений грозит реальным уголовным делом. "То, что человек думал, что он помогал правоохранителям, не освободит его от уголовной ответственности", - подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что налоговики не просят называть никакие коды из сообщений и не звонят на мобильный телефон. Если же поступил такой звонок, нужно прервать разговор и перезвонить в налоговую инспекцию.