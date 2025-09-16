На первый поток зачислили 28 слушателей

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Программа подготовки управленцев из участников специальной военной операции "Герои Приморья" начала свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Участники программы "Герои Приморья" вместе с их будущими лекторами собрались в кампусе Дальневосточного федерального университета. Всего по итогам отбора на первый поток зачислено 28 слушателей, еще 35 человек - в резерве", - сообщили в пресс-службе правительства края.

За основу региональной программы взята федеральная кадровая программа "Время героев". Участник первого потока Алексей Ефимов уже назначен на должность уполномоченного при губернаторе Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками специальной военной операции.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина отметила, что каждому участнику будет определен свой наставник, который поможет узнать работу любого из органов власти изнутри.

"Программа "Герои Приморья" включает все аспекты управления. В первую очередь нужно выстраивать диалог с жителями края, опираться на их мнение. Важные вопросы касаются экономики и финансов, налоговых поступлений в бюджет. В управлении, как и на фронте, нужно часто принимать нестандартные решения. Принять правильное, законное и верное решение "здесь и сейчас". Уверена, опытные руководители войдут в нашу команду и будут работать вместе с нами на благо жителей края", - заявила первый вице-губернатор Приморья.

Образовательная региональная программа "Герои Приморья" продлится до августа 2026 года. Программа обучения состоит из четырех модулей: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления". Кроме того, программа предусматривает мероприятия по командообразованию, развитию лидерских качеств и совершенствованию навыков публичных выступлений.