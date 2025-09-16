Работы проведут в сжатые сроки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению модернизации крупного газорегуляторного пункта "Академический" на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Академический", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Академический и Гагаринский", - сказал он.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта устаревшее оборудование заменим на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тыс. куб. м в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности. Дополнительно обновим подводящие газопроводы", - добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.