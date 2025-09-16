Граждан призвали с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА. Дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности ввели в соответствии с указом президента России, сообщила пресс-служба правительства области.

"Меры связаны с необходимостью обеспечения защиты важной инфраструктуры и поддержания стабильной обстановки в регионе. Они направлены на предотвращение возможных угроз, связанных с использованием беспилотных воздушных судов и распространением информации, способной нанести ущерб обороноспособности и безопасности области", - пояснили в министерстве региональной безопасности.

Согласно постановлению губернатора области, на территории региона вводится запрет на фото- и видеосъемку применения и последствий применения беспилотных воздушных судов, включая места их нахождения (падения) и места поражения объектов. Запрещена съемка применения и последствий применения средств противодействия беспилотникам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу.

Введен запрет на съемку мест расположения, временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств и систем противодействия БПЛА, сооружений связи, систем физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса, объектов промышленности, объектов жилищно-коммунального хозяйства и мостов, находящихся на территории Вологодской области и сопредельных с ней регионов.

Под запретом опубликование и распространение информации: о применении и последствиях применения БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, падения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений. Запрещено распространять информацию о применении и последствиях применения средств противодействия беспилотным воздушным судам. Под запретом также распространение информации, способствующей раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств безопасности и обороны РФ, а также мест расположения объектов инфраструктуры, средств противодействия БПЛА.

При этом запрет не распространяется на деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также на официально опубликованную ими информацию. Такие меры призваны обезопасить жителей и важные объекты инфраструктуры области, а также предотвратить утечку информации, которая может быть использована злоумышленниками. Специалисты призывают граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила, сообщили в пресс-службе областного правительства.