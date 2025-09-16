В Омской области зарегистрировали превышение ПДК фенола, оксида и диоксида азота

ОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола, оксида и диоксида азота зафиксировали в Омске, где был введен режим неблагоприятных метеорологических условий. Об этом сообщила пресс-службы Минприроды региона.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 15 сентября на стационарном посту в Центральном административном округе города Омская (ул. Рабиновича, д. 93) зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в 1,18 раза; на стационарном посту в Советском административном округе города Омска (ул. Заозерная, д. 32) зафиксированы превышения ПДК диоксида азота в 1,36 раза, оксида азота в 1,46 раза", - говорится в сообщении.

Региональный пост мониторинг зарегистрировал в Советском округе Омска превышение ПДК фенола в 2,2 раза.

В Омске уже несколько дней подряд вводят режим неблагоприятных метеорологических условий, при которых предприятия обязаны снижать выбросы в атмосферу. 13 сентября в Омске были зафиксировано загрязнение атмосферы сероводородом и диоксиодом азота, 14 сентября - сероводородом.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.