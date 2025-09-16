СБУ объявила трехдневные контрразведывательные мероприятия во Львове

Досмотры по всему Львову будут проводить еще пять органов правопорядка, а именно Национальная полиция, Нацгвардия, Военная служба правопорядка, Госпогранслужба и патрульная полиция

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове, из-за которых во всем городе ограничат движение проезда и будут проводить масштабные проверки документов граждан и досмотр транспортных средств.

"Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года", - говорится на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме СБУ, досмотры по всему Львову будут проводить еще пять органов правопорядка, а именно Национальная полиция, Нацгвардия, Военная служба правопорядка, Госпогранслужба и патрульная полиция.

В СБУ добавили, что при возникновении подозрений в отношении определенных граждан будут проведены дополнительные проверки. Как утверждают в ведомстве, такие меры направлены на "предотвращение террористических и диверсионных проявлений" во Львове.