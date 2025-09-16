В частности, меры ввели в двух классах учебного заведения №27

САРАТОВ, 16 сентября. /ТАСС/. Три класса в двух школах закрыли на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ среди обучающихся в Балаковском районе Саратовской области. Об этом сообщила администрация района.

"С 16 сентября в Балаковском районе из-за заболеваемости ОРВИ закрыто три класса в двух школах", - говорится в сообщении. Ранее о закрытии школ на карантин в регионе не сообщалось.

В администрации уточнили, что меры введены в двух классах школы №27 и в одном классе в школе №15.

10 сентября заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщал, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Саратовской области превышен на 12%, среди подростков и взрослых - почти на 92%. Он предположил, что заболеваемость в регионе будет расти еще в течение этого месяца.