МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к консервации городских бассейнов в парках Москвы на зимний период, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Закрыли сезон городских бассейнов в парках, специалисты приступили к их консервации на зимний период. С 1 июня водные локации, открывшиеся на 12 парковых территориях, несмотря на прохладную и дождливую погоду, посетили почти 200 тыс. человек", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Фурсин подчеркнул, что с 2023 года количество бассейнов в парках Москвы увеличилось почти в три раза. "Кроме того, отдыхать можно было и в специально обустроенных зонах у воды. Например, у Пионерского пруда в Парке Горького или в Серебряном бору", - отметил он.

В этом году в рамках проекта "Лето в Москве" в столичных парках для гостей работали 14 бассейнов на свежем воздухе. Локации были доступны в парках Фили, 50-летия Октября, имени Юрия Лужкова, "Кузьминки-Люблино", "Сокольники", "Красная Пресня", "Ходынское поле", Измайловский, "Митино", "Дубки", "Серебряный бор" и "Москворецкий". В пресс-службе уточнили, что самыми популярными локациями, где были зоны отдыха с купанием, стали парк "Ходынское поле", ландшафтный парк "Митино" и парк "Серебряный бор".

Все бассейны были оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, их уборка проводилась круглосуточно. В парке "Ходынское поле" этим летом был открыт тренажер для серферов "Искусственная волна". А обновленные пляжи №2 и №3 парка "Серебряный бор" встречали посетителей современной инфраструктурой: шезлонгами, теневыми навесами, раздевалками и душевыми. Главной спортивной новинкой сезона стали занятия по сап-кроссу.

После обновления в Парке Горького был открыт Пионерский пруд, где помимо пляжных развлечений организовали йогу, пилатес, зарядки на сап-бордах и другие спортивные мероприятия, а также выступления музыкантов и артистов театральных мастерских, заключили в пресс-службе.