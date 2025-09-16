В мероприятии участвуют более 200 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сентября. /ТАСС/. Образовательный форум "Берег" открылся в Прионежском районе Карелии, сообщает пресс-служба правительства региона. Его проводят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", в этом году форум объединил более 200 человек со всей Карелии и представителей Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

"В Прионежском районе Карелии на базе отдыха "Айно" стартовал молодежный образовательный форум "Берег". Форум собрал студентов, молодых муниципальных служащих, наставников со всех муниципальных образований республики. В 2025 году в форуме также принимают участие представители Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Основной темой "Берега-2025" станет вовлечение молодежи в социально-полезную и общественную деятельность", - указано в сообщении.

Открыл работу форума глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что "Берег" дает новые возможности для реализации передовых идей. В качестве спикеров выступят представители исполнительных органов Карелии, в том числе премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев, заместитель главы региона по внутренней политике Роман Голубев. В число экспертов форума также вошли заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин, секретарь Избирательной комиссии Карелии Григорий Футрик. Ветераны специальной военной операции поделятся с ребятами своим жизненным опытом и предложениями, которые помогут развивать социальную сферу жизни республики.

В ходе форума состоится очный грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты" с общим фондом 4 млн рублей. Его разделят между участниками для реализации наиболее актуальных социально-ориентированных проектов.

17 сентября завершит работу "Берега" стратегическая сессия по поиску возможных точек роста молодежной политики региона.