ВЦИОМ: россияне назвали главные недостатки чипирования людей

Большинство опрошенных граждан РФ считает, что это создает угрозу для здоровья и свободу человека

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. О вживлении микрочипа в организм осведомлены 85% россиян, но считают его в основном угрозой для здоровья (19%) и свободы человека (36%). Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Сегодня чипирование - пусть и не массовая, но вполне реальная технология. <...> Для россиян это давно не новость: подавляющее большинство наших сограждан осведомлены о чипировании (85%), однако, как и пять лет назад, знание по этой теме носит преимущественно поверхностный характер", - говорится в публикации.

Около трети опрошенных (31%) отметили, что у процесса вживления чипов в организм нет преимуществ. Главными недостатками чипирования участники опроса назвали возможность контроля за человеком (36%) и влияние инородного тела на здоровье (19%). При этом среди положительных качеств россияне выделили удобство и мобильность (10% от опрошенных), а также использование чипа в медицинских целях (9%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 5 сентября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.