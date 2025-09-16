В Башкирии запретили публиковать данные об атаках БПЛА и применении ПВО

Мера будет действовать до снятия режима базовой готовности

УФА, 16 сентября. /ТАСС/. Указ о запрете публикации и распространении информации о применении БПЛА и его последствиях, работе систем ПВО принят в Башкирии. Мера будет действовать до снятия режима базовой готовности, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации республики.

"Запретить публикацию, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, средствах массовой информации, социальных сетях <…> информации, включая фото- и видеоматериалы: а) о применении и последствиях применения на территории Республики Башкортостан беспилотных воздушных судов, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места (объекты) их атаки, факт поражения ими объектов и характер нанесенных ими повреждений", - сказано в указе.

Также запрещено публиковать сведения о работе систем противодействия беспилотным воздушным судам, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, о местах их расположения. Запрет вводится до снятия режима базовой готовности.

При этом он не касается публикаций органов исполнительной власти, местного самоуправления. Указ вступает в силу со дня опубликования.