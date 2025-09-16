В Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу и субботу ожидается облачность с прояснениями и местами осадки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Обширный атлантический циклон, стремящийся в сторону Европейской России, принесет уже во второй половине текущей недели и предстоящие выходные небольшие дожди в Москву и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Со среды обширный атлантический циклон выйдет на северо-запад Европейской России, его атмосферные фронты окажут влияние на погоду в Москве и области", - сказал собеседник агентства. В частности, облачный покров станет более плотным, ожидаются небольшие дожди. "Ночи станут менее прохладными, но днем прогрев воздуха будет ограничен", - заметил собеседник агентства.

Так, если предстоящей ночью в столичном регионе еще без осадков при температуре воздуха около плюс 12 градусов, то днем в середине недели местами уже не исключен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до отметки 21 градус выше нуля, по области - до плюс 22 градусов.

В ночь на четверг, 18 сентября, на фоне облачной погоды синоптики в своих прогнозах также ожидают местами небольшой дождь, температура воздуха - от плюс семи до плюс 12 градусов. Днем - местами тоже небольшой дождь, но воздух прогреется уже не выше плюс 18-19 градусов, при этом будет дуть ветер южной четверти со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу и субботу пока ожидается облачность с прояснениями и местами осадки. Температура ночью может колебаться от плюс шести до плюс 11 градусов, а днем - от 15 до 20 градусов выше нуля.