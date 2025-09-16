В Мордовии добились улучшения здоровья школьников

Реформы школьного питания позволили снизить заболеваемость ожирением среди подростков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Реформирование системы школьного питания в Республике Мордовия за пять лет позволило снизить заболеваемость ожирением среди подростков на 41%, и на треть проблемы с ЖКТ. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Еще предстоит многое сделать, чтобы привести всех к единому стандарту [здорового питания в школах], мы пытаемся это сделать даже с позиции нашей республики. <...> Три основных направления работы - это просвещение, совместный контроль качества и меры поддержки, пять лет назад мы начали эту работу. <...> Прошло пять лет, проводим комплексный мониторинг влияния качества питания на здоровье: у детей до 14 лет более чем на 20% снизилось заболевание анемией и ожирением, 15-17 лет заболеваемость ожирением снизилась на 41%, это очень значимый результат, заболевания пищеварительной системы, гастрит, дуоденит у детей и подростков снизились на 33%. Мы считаем, что во многом это за счет охвата школьников горячим питанием, здоровым питанием", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению вопросов школьного питания и вступлению в силу с 1 сентября 2025 года новых требований к организации питания в образовательных учреждениях.

Здунов отметил, что одной из главных тем, поднимаемых Госсоветом по направлению "Семья", является здоровое долголетие. "Оно складывается из множества факторов, <...> но здоровое питание играет там очень большую роль. В рамках комиссии "Семья", которую я возглавляю, <...> основная тема, конечно, это и поддержка, инфраструктура, сохранение духовных и нравственных ценностей. Надо понимать, что мужское и женское здоровье там тоже играют очень большую роль, а вот <...> питание с детства, культура питания, оно просто закладывает это здоровье", - добавил он.

Глава Республики Мордовия отметил, что во всех школах региона уже несколько лет работают группы родительского контроля школьного питания. "Они [группы] проходят <...> специализированное обучение, чтобы родители знали, что смотреть в столовых, могли туда пройти и профессионально оценить. 90% родительской общественности знает о родительском контроле и более половины хотели бы в нем сами лично участвовать", - подчеркнул он.

Помимо этого, Здунов отметил, что в регионе делается упор на местных сельхозтоваропроизводителей. "85% всей продукции производится у нас, это позволяет нам контролировать качество. <...> Мы один из пяти регионов, которые предметно занимаются органической продукцией, у нас есть специальные поля, и, конечно, и молочную продукцию мы сейчас вводим в рацион и школ, и детских садов", - сказал он.