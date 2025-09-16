В Подмосковье с начала года почти 50 тыс. человек стали донорами крови

Зампред правительства - министра здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что в Московской области развивается настоящая культура донорства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. жителей Московской области в качестве доноров сдали кровь и ее компоненты с начала 2025 года. Это на 1,2 тыс. больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области развивается настоящая культура донорства. Сегодня у нас есть тысячи постоянных доноров, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты, и все больше людей решают впервые попробовать себя в этой важной и благородной миссии. Только с начала этого года в регионе почти 50 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты, что на 1,2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что жители Московской области могут сдать кровь и ее компоненты в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также во время выездных донорских акций.

Отмечается, что донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока.