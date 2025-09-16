"Вторая волна" началась в конце августа и может продолжиться до ноября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Клещи, которые были вялыми в период летнего зноя в Москве, сейчас переживают новую волну активности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Паразиты плохо переносят летний зной, зато осенняя прохлада и высокая влажность, которые пришли в город, создают для их жизни наиболее комфортные условия. Этот период, часто называемый "второй волной", длится с конца августа и может продолжаться вплоть до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горожанам также важно соблюдать меры предосторожности осенью, как и весной. В частности, выбирать правильный гардероб - одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, головной убор. В ведомстве рекомендовали на прогулках заправлять штаны в высокую обувь, обрабатывать одежду репеллентами. А после отдыха на природе внимательно осматривать одежду и открытые участки тела.