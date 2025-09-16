Задачами совета являются рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии, разработка рекомендаций по защите профессиональной чести и достоинства учителей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения Российской Федерации создало совет по защите чести и достоинства педагогов. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте ведомства.

"Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 сентября 2025 года №657 создан Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников", - говорится на сайте ведомства.

По информации Минпросвещения, что задачами совета являются рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, поступивших в региональные комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, разработка рекомендаций по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Все решения совещательного органа носят рекомендательный характер.

В состав совета вошли представители Министерства просвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также ведущие эксперты в сфере образования.

В ведомстве уточнили, что сопредседателями совета являются министр просвещения РФ Сергей Кравцов и председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместителями сопредседателей назначены заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова и заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Ранее руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, было рекомендовано создание региональных комиссий по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников с целью урегулирования разногласий между педагогами и другими участниками образовательных отношений (родителями, обучающимися).