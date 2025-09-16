При критической ситуации примут оперативные меры, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Минстрой ДНР и Единая управляющая компания до 30 сентября создадут оперативные группы для проверки аварийных многоквартирных домов, соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин на совещании с региональным правительством и муниципалитетами.

9 сентября в следственном управлении СК РФ по ДНР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту частичного обрушения многоквартирного дома в Макеевке. Инцидент произошел по улице Николаева, пострадавших нет. По данным следствия, дом обрушился из-за ненадлежащего исполнения обязанностей ответственными должностными лицами.

"Жители Макеевки, Донецка, Енакиево и Мариуполя жалуются на аварийное состояние ряда многоэтажных домов. Проблему надо решить немедленно, это вопрос не только комфорта, но и безопасности наших граждан. Минстрою ДНР совместно с Единой управляющей компанией поручил до 30 сентября создать оперативные группы для проверки аварийных домов, сформировать по ним единую базу", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, если ситуация критическая, необходимы оперативные меры - от временного отселения жильцов до срочного ремонта.